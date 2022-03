Barcellos busca aumentar base de sustentação no Inter

publicidade

Assustado com a pressão política e com o barulho que agitam os bastidores do Inter, o presidente Alessandro Barcellos investiu uma parcela de seu tempo nas últimas semanas para tentar alargar o tamanho de sua base de sustentação. Para isso, chamou para a conversa adversários e desafetos e abriu espaço na gestão para a participação de outras correntes políticas. O gesto, porém, ainda não surtiu o efeito esperado. Nesta terça-feira à noite, inclusive, Barcellos vai até o Conselho Deliberativo dar explicações sobre os projetos do futebol em uma reunião que promete ser tensa e marcada por fortes cobranças.

“Temos conversado com vários conselheiros, de vários movimentos, inclusive de oposição. Estamos vivendo um momento importante, de transformação e de mudança na forma de jogar. Estamos buscando uma alteração no perfil da equipe. Então, se há pessoas que vivem ou viveram o clube e podem ser ouvidas, vamos fazer isso”, enfatizou Barcellos, confirmando que conversou com o conselheiro Luiz Fernando Záchia antes dos Gre-Nais pelo Gauchão. “Iniciamos uma temporada em que os dois primeiros objetivos (Gauchão e Copa do Brasil) não foram conquistados. É isso que fica, independentemente de termos feito algumas partidas boas e outras nem tanto. Vamos ter que olhar para frente, pegar o que foi positivo e negativo e tentar dar um salto”, disse.

O grande objetivo de Barcellos é apaziguar os bastidores, o que lhe daria um pouco mais de tranquilidade para seguir administrando o clube. Porém, o calendário próximo não lhe reserva muito sossego. Além da reunião desta noite, que tratará exclusivamente de futebol, há outra, que será realizada em abril, para debater outros aspectos da administração do clube.

Por fim, o presidente colorado ainda tem que lidar com a investigação que está sendo feita pelo Conselho Fiscal sobre a atuação do próprio Barcellos e também do ex-secretário geral Flávio Ordoque em um episódio que envolveu a cobrança de honorários advocatícios, cujo relatório deve ser finalizado nos próximos dias.

