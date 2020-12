Barcellos confirma permanência de Abel Braga no Inter até o final do Brasileirão

publicidade

Abel Braga seguirá no Inter até o final do Brasileirão 2020. O anúncio foi feito pelo presidente eleito do Colorado, Alessandro Barcellos, que assume a partir do dia 4 de janeiro de 2021 e garantiu ter recebido do atual treinador o "ok" de que ele cumprirá seu contrato no estádio Beira-Rio. O vínculo vai até o dia 24 de fevereiro.

"Iniciamos uma conversa para que ele pudesse cumprir seu contrato e levar este time e grupo até o final do Brasileiro. Tudo isto pensando em darmos continuidade no trabalho, pensando no clube e no curtíssimo prazo. Após reuniões, tivemos o "ok" do Abel de que ele ficará até fevereiro. Nisto percebe-se que é um colorado de verdade. Tanto Abel, quanto a direção pensaram no clube", disse em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, nesta segunda-feira.

Assumindo o clube em janeiro, Barcellos reiterou que não existe um contrato pré-acertado com o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que deixou o Independiente Del Valle no dia 18 de dezembro e é um dos nomes cotados para assumir o Inter na próxima temporada.

"Abel Braga é o único treinador com contrato firmado com o Internacional (...) Todo planejamento para 2021 será feito de uma forma mais adequada com um novo departamento de futebol, que devemos anunciar nos próximos dias, para analisar e trabalhar no médio e longo prazo", projetou. Mesmo sem acerto com o espanhol, o presidente eleito elogiou seu trabalho. "Ramirez é um excelente nome. Tem características que gostamos. Mas falamos do concreto".

Garantido até fevereiro no Beira-Rio, Abel viaja ao Rio de Janeiro para passar a virada de ano com a família e retorna para Porto Alegre, no próximo sábado, quando comandará treino e preparará a equipe para a partida do dia 7 de janeiro, contra o Ceará, pelo Brasileirão.

