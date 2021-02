Barcellos confirma saída de Abel do Inter e Miguel Àngel Ramírez como "principal nome"

publicidade

Após empatar com o Corinthians no estádio Beira-Rio e deixar o título brasileiro escapar, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, reconheceu a luta dos jogadores, o empenho do técnico Abel Braga e falou em "levar lições para o futuro" depois da decepção dolorida. O mandatário colorado também confirmou a saída do atual treinador e revelou que o espanhol Miguel Ángel Ramírez é o principal nome para assumir a casamata na próxima temporada.

"Quero agradecer o Abel Braga pelo trabalho, pela dedicação. Sou um torcedor que em 1989 estava olhando na arquibancada o Abel fazendo uma campanha belíssima na Libertadores e comigo no comando ele se torna o treinador que mais comandou o Inter", disse. "Hoje se encerra um ciclo, fizemos uma conversa com vários treinadores, mais de uma. O Miguel Ángel Ramírez é um deles. A partir de amanhã, iremos projetar nomes. O principal nome é Miguel, mas ainda sem nenhuma parte de confirmação (...) Existem grandes possibilidades de avançarmos", explicou em entrevista coletiva.

Mais cedo, Abel também se despediu do Inter depois do empate nesta quinta-feira. Segundo Barcellos, o processo foi sempre transparente com o técnico, que assinou o vínculo até o final do campeonato. "Fizemos uma conversa com Abel lá na Bahia. E com a convicção dessa nova direção, nós entendiamos que naquele momento era o momento da manutenção do trabalho para que o Abel permanecesse", ponderou.

O mandatário confirmou que - como não poderia ser diferente - o clima no vestiário do Inter era de abatimento. Porém, na sua avaliação, o abatimento servirá de motivação para a equipe, que viu o tetracampeonato escapar por pouco. "Nós vimos um vestiário triste, com muitas lágrimas. Mas com lágrimas que nos deixam com esperanças".

O presidente também evitou procurar culpados sobre a queda de rendimento do Inter na reta final do Brasileirão. Com cinco rodadas para o fim, o Colorado era líder com quatro pontos de vantagem para o Flamengo. De lá para cá, a equipe de Abel fez cinco dos quinze possíveis e viu o título escapar. "Responsabilidade é da direção. Assumimos esta responsabilidade. Uma temporada atípica, que tivemos muitas lesões de jogadores importantes, troca de comissão, lançamento de jovens".

