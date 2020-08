Barcellos destaca foco e espírito do Inter em vitória sobre o Botafogo

publicidade

Após a vitória do Inter sobre o Botafogo por 2 a 0, resultado que garantiu a manutenção da liderança no Brasileirão, o vice de futebol do clube, Alexandre Barcellos, destacou o espírito do Colorado para buscar o triunfo no Rio de Janeiro, mesmo jogando fora de casa.

"É sempre difícil chegar onde estamos, e, principalmente, nos manter onde estamos. O foco será muito importante e quero ressaltar a importância do grupo porque temos partidas muito próximas umas das outras é fundamental que os jogadores estejam focados. O espírito de buscar a vitória, de fazer cada jogo como uma partida especial, é essencial. É fundamental que se matenha isso", destacou em entrevista coletiva.

Ainda que tenha comentado a contratação de Abel Hernandez, Barcellos não quis entrar em detalhes sobre o segundo atacante procurado pelo Inter. "O Inter está sempre atento ao mercado, sempre querendo qualificar o seu grupo. Não existe atleta inegociável e isso vale para saídas e entradas. Sempre fazemos isso com cuidado, procurando os perfis adequados para o clube", argumentou.

Para Barcellos, foi muito importante fechar a contratação de Hernandez diante do quadro em que se encontra o setor ofensivo, que está sem Paolo Guerrero, Yuri Alberto e William Pottker. "Perdemos também o Peglow, que pode atuar por ali", acrescentou.