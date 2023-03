Benedetto confirma proposta do Inter

publicidade

Procurado pelo Inter ainda em 2022, Dario Benedetto afirmou nessa quarta-feira, após o título da Supercopa da Argentina, que tem uma proposta do Colorado. No jogo de ontem, diante do Patronato, o centroavante do Boca Juniors foi o autor dos três gols na goleada de 3 a 0. Em entrevista ao repórter argentino Leandro Aguilera, da Tyc Sports, ele confirmou a existência da oferta, mas disse que pretende ficar em La Bombonera.

Ontem, após o título do 🇦🇷 Boca Juniors, Darío Benedetto confirmou para @Tato_Aguilera da @TyCSports

que tem uma proposta do 🇦🇹#Inter.



🗣 Benedetto: "É verdade que tenho uma proposta do Inter, mas vou ficar no Boca Jrs". @GuaibaEsporte pic.twitter.com/APdigtb0jZ — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) March 2, 2023

O Inter recentemente contratou Luiz Adriano para solucionar um problema de referência no ataque. Enner Valencia é uma das alternativas, mas o negócio estaria um pouco mais longe de ser concretizado. A diretoria diz que segue no mercado atrás de reforços e procura também um reserva para Alan Patrick.

Enquanto isso, Mano Menezes trabalha a equipe para o Gre-Nal deste domingo. O treinador não deverá ter problemas de escalação e deverá usar a mesma formação dos últimos jogos. Pedro Henrique e Wanderson seguirão como titulares.

