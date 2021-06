Betis busca alternativas para possível saída do zagueiro Sidnei para o Inter

publicidade

O Inter segue negociando para reforçar a defesa para o restante da temporada e um dos jogadores que está em tratativas é Sidnei, de 31 anos, mas que faz aniversário em 23 de agosto, que atua pelo Betis e foi formado no Colorado. O clube espanhol se movimenta para substituir o gaúcho de Alegrete. Segundo a imprensa espanhola, uma das opções é o equatoriano Piero Hincapié, de 19 anos, do Talleres-ARG.

Sidnei passa as férias na casa da mãe em Alegrete e, se acertar com o Inter, deverá ser anunciado após a reabertura da janela de transferências da Europa para o Brasil no dia 1º de agosto. O defensor atuou 939 minutos de possíveis 1.350, sem contar os possíveis acréscimos, na última temporada espanhola. Com o pouco tempo de utilização, 11 partidas na Liga Espanhola e quatro na Copa do Rei, ele não faz parte dos planos do técnico Manuel Pellegrini para a próxima temporada.

Sidnei iniciou a carreira na base do Inter em 2003 e quatro anos depois passou a atuar entre os profissionais. Em dois anos de Colorado, esteve no grupo que venceu a Recopa Sul-Americana 2007 e o Gauchão 2008. Recentemente, ele publicou um post na conta no Instagram com uma imagem da televisão na casa da mãe para relembrar a conquista da Copa Dubai, em 2008, quando o Inter venceu o Stuttgart, da Alemanha, por 1 a 0, e a conquista do título sobre a Internazionale, da Itália, por 2 a 1.

“Casa da mãe é assim! Relembrando momentos inesquecíveis #dubaicup2008”, publicou ele no stories com a imagem dele jovem na TV.

Veja Também