Boschilia passa por artroscopia e ficará afastado do Inter por até seis semanas

O meia Boschilia, que tentava recuperar espaço no grupo do Inter, ficará até seis semanas afastado dos gramados por conta de uma artroscopia no joelho direita. A realização do procedimento foi informada nesta sexta-feira pela assessoria de imprensa do clube.

De acordo com o comunicado, o jogador relatou desconforto na região e estava passando por trabalhos de reequilíbrio muscular, na tentativa de minimizar o problema. Para diminuir o tempo de recuperação e deixar o atleta em condições plenas, o departamento médico decidiu pela intervenção cirúrgica.

O melhor momento de Boschilia no Inter foi logo depois da sua chegada, em 2020. Sob o comando de Eduardo Coudet, o jogador ganhou rapidamente a condição de titular e ajudou a equipe a crescer no primeiro turno do Brasileirão daquele ano. No entanto, uma grave lesão no joelho direito o tirou do time por mais de seis meses. Desde que estava recuperado, ele foi pouco aproveitado por Diego Aguirre e por Alexander Medina. Com Mano Menezes, ele esteve em campo na vitória de 1 a 0 sobre o Independiente de Medellín.

