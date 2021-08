Bracks admite sondagens, mas nega que Inter tenha propostas por Yuri Alberto

publicidade

Um dos principais nomes do elenco do Inter e autor de três gols na goleada sobre o Flamengo, o atacante Yuri Alberto vem recebendo sondagens desde o ano passado, conforme o diretor executivo Paulo Bracks. De acordo com o dirigente, no entanto, até o momento nenhuma proposta oficial foi feita pelo jogador de 20 anos e, uma negociação só será concretizada, se for "muito" vantajosa para clube e atleta.

"Ele tem mercado. Um atleta desse nível não sairá se não for algo espetacular para ele e para o clube, apesar das nossas dificuldades financeiras", explicou Bracks em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, nesta terça-feira.

Ainda sobre o mercado de transferências, o dirigente garantiu que o clube não tem ofertas por nenhum atleta neste momento, mas que "pela qualidade do elenco" isso pode acabar acontecendo e cada situação será avaliada. "Não estamos fechados para nenhum tipo de negociação. Enquanto a janela estiver aberta, é natural recebermos ofertas. Não trabalhamos com nada na mesa. Se tiver saída, teremos entradas. Nosso projeto esportivo é deixar o elenco qualificado. Para esse ano e pensando em 2022", pontuou.

Bracks não descartou novas contratações e projetou movimentos "pontuais" para reforçar o grupo. "Seguimos no mercado. Um clube desse porte está sempre no mercado. A janela mais atrativa é a do exterior, mas bem pontual, assertivos", acrescentou.

Meta da gestão do presidente Alessandro Barcellos, as finanças do Inter estão "bem melhores", na avaliação do diretor-executivo. "Melhoramos bastante, aliviamos bem a folha e conseguimos algumas saídas importantes. Tivemos mais saídas que entradas. Estamos tendo a cada mês um equilíbrio maior. É um projeto nosso de diminuir esse déficit", concluiu.

