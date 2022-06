Bruno Méndez tem rescisão de contrato com o Inter publicada no BID da CBF

publicidade

Sem acordo com o Corinthians para permanecer no Beira-Rio, Bruno Méndez teve a sua rescisão de contrato com o Inter publicada no Boletim Informativo (BID) da CBF nesta terça-feira. O zagueiro uruguaio tinha contrato de empréstimo com o Colorado até o dia 30 junho, mas não seria mais aproveitado pelo técnico Mano Menezes.

Foto: Reprodução / CBF

Em entrevista coletiva no domingo, após a derrota colorada para o Botafogo, o presidente Alessandro Barcellos anunciou o fim das tratativas com o clube paulista pelo jogador de 22 anos.

Para ficar com Bruno Méndez em definitivo, o Inter precisaria desembolsar US$ 6 milhões (R$ 30,9 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O Colorado fez uma proposta de US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões, na cotação atual), que foi aceita pelo Corinthians, mas não houve acordo em relação ao percentual do atleta que ficaria com os gaúchos.

Em um ano no Beira-Rio, o defendor disputou 48 jogos e marcou dois gols com a camisa colorada, o último no empate contra o Santos por 1 a 1, na Vila Belmiro. Essa também foi a sua última partida pelo Inter.

Veja Também