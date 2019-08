Bruno Silva pode fazer a estreia no Inter entre os reservas contra o Fortaleza

publicidade

O técnico Odair Hellmann deve escalar um Inter reserva para o confronto contra o Fortaleza, no sábado, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. No início da tarde desta quinta-feira, o Colorado treinou no estádio Beira-Rio com portões fechados para a imprensa e para a torcida. Com isso, a escalação oficial só deve ser conhecida uma hora antes do jogo de sábado.

A principal novidade pode ser a estreia do volante Bruno Silva. Recém-contratado do Fluminense, o jogador foi apresentado nesta quinta-feira e já teve a sua inscrição divulgada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol.

"Bruno Silva é um jogador que atua num setor ocupado por atletas que têm características parecidas com a dele, por isso foi contratado, com o aval do Odair. Ele já está inscrito e apto para atuar. No futuro, o que esperamos é, em dezembro, assim como ele espera, estar aqui para estender este vínculo", afirmou Rodrigo Caetano durante a coletiva.

O jogo pode marcar a volta do zagueiro Emerson Santos à equipe. O defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita no primeiro tempo do Gre-Nal do Brasileirão, em 22 de junho. Ele retornou aos treinos exatamente após 15 dias, conforme tempo de recuperação previsto pelo departamento médico. Como treina há uma semana, deve ser o companheiro de Klaus.

As principais dúvidas estão no ataque. O técnico pode voltar a utilizar Tréllez, Pedro Lucas ou Rafael Sobis. Guilherme Parede e Neilton disputam outra vaga. A tendência é que o Colorado enfrente o Fortaleza com: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Klaus e Natanael; Rithely (Bruno Silva), Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva e Guilherme Parede (Neilton); Rafael Sobis (Tréllez).

Galdezani volta a correr 212 dias depois da lesão

Odair Hellmann deve ganhar nas próximas semanas mais um volante, Mateus Galdezani. O jogador que está emprestado pelo Coritiba teve uma ruptura de ligamento e ficou sete meses fora dos gramados, exatamente o período previsto pelo departamento médico do Inter. Ou 212 dias. Na terça-feira, ele voltou a correr pelos gramados do CT, ao lado de Rodrigo Lindoso, que se recupera de um problema no tornozelo esquerdo. O retorno definitivo dependerá da reação do organismo do atleta a carga física que ele vem sendo exposto gradativamente.



Mateus Galdezani voltou a correr na quarta-feira, ao lado de Rodrigo Lindoso, no CT do Parque Gigante - Ricardo Duarte / Inter / Divulgação / CP

O Inter embarca hoje para Fortaleza. Na sexta, às 16h, Odair Hellmann comandará a última atividade antes do jogo no CT do Ceará. A partida contra o clube cearense está marcada para sábado, às 17h, na Arena Castelão, no Ceará.