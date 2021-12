Cadorini projeta futuro no Inter com Taison e Edenilson como referências

publicidade

O atacante Matheus Cadorini teve a compra em definitivo anunciada pelo Inter. Com contrato pelos próximos quatro anos, o jogador projetou seu futuro no clube com os ídolos Taison e Edenilson como referências.

O jogador agradeceu as oportunidades que teve desde a sua chegada ao clube, e classificou com a "realização de um sonho" a possibilidade de vestir a camisa do Inter. E elogiou os companheiros. "São atletas que são referências para mim. Me ajudam, dão toques. Tenho muito carinho por todos. Quero chegar no patamar de Taison e Edenilson", afirmou.

Matheus Cadorini destacou a "virada de chave" ao ir para o time principal. E relembrou com carinho a passagem pela base, quando foi campeão brasileiro e artilheiro da Copa do Brasil no sub-20. "A torcida tem me ajudado bastante. Viram como eu sou como jogador, a minha pessoa. Só tenho a agradecer pelo carinho que estão tendo por mim aqui", afirmou.

Com Cadorini como opção, o Inter enfrenta o Atlético-GO na segunda-feira, às 20h. A partida, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, acontece no Beira-Rio.

Veja Também