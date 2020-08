Caetano admite consulta a Pato, mas nega negociação em andamento

publicidade

Após vários dias de especulação quanto ao retorno de Alexandre Pato ao Inter, o clube se manifestou oficialmente sobre o assunto. O diretor-executivo Rodrigo Caetano abordou o tema após a coletiva do técnico Eduardo Coudet e afirmou que o Colorado fez uma consulta ao atacante sobre a possibilidade de ele voltar a atuar no Beira-Rio. No entanto, ele negou que exista uma negociação em andamento

"Fizemos um contato para sondar quanto ao real desejo dele para abrir uma negociação com o Inter. Por ora, ele não vai tomar nenhuma decisão quanto ao futuro de sua carreira", explicou Rodrigo Caetano.

Caetano ainda salientou que o Inter segue no mercado à procura de reforços para suprir a ausência de Paolo Guerrero, lesionado e obrigado a parar por seis meses. Porém, o diretor comentou que o Inter ainda não tem uma negociação em andamento com qualquer atleta.

Na mesma manifestação, Caetano informou que o Inter sofreu mais uma baixa no setor ofensivo. William Pottker, que estava suspenso na partida contra o Atlético-MG, sofreu uma lesão muscular. O dirigente disse que o clube não comunicou a situação antes porque o resultado do exame saiu somente neste sábado. O eventual tempo de parada para Pottker não foi informado.