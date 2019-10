CBF confirma erro do árbitro Luiz Flávio de Oliveira no jogo Flamengo e Inter

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que houve erro do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que não marcou um pênalti de Rodrigo Caio em Paolo Guerrero no jogo entre Flamengo e Inter pelo Brasileirão. Além de confirmar o erro, ainda pediu desculpas aos dirigentes colorados que foram escutar as gravações das conversas entre os árbitros de campo e do VAR no início do mês. A informação foi divulgada pelo site UOL e confirmada pela reportagem do Correio do Povo.

O jogo ocorreu no dia 25 de setembro. O Inter perdeu por 3 a 1 e teve o centroavante expulso por reclamar após ter o supercílio rompido em uma disputa aérea com o próprio Rodrigo Caio. Ele se descontrolou e fez um gesto obsceno ao árbitro. Por isso, foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Desde a partida contra o Flamengo, que ocorreu sete dias depois da derrota na final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, no Beira-Rio, o Inter entrou em crise. A derrota foi a primeira da série de cinco jogos sem vitórias. No período, a direção demitiu Odair Hellmann e, agora, busca um substituto. Eduardo “Chacho” Coudet, técnico do Racing, é o principal alvo dos dirigentes. O vice Roberto Melo e o executivo de futebol, Rodrigo Caetano estão na Argentina para negociar com o possível novo técnico do Colorado.