CBF volta atrás e mantém horário de jogo entre América-MG e Inter

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recuou, na tarde desta sexta-feira, da alteração que havia feito no calendário e o jogo entre América-MG e Inter acontecerá às 16h, na quarta-feira, na Arena Independência.

Mais cedo, a entidade máxima do futebol tinha transferido o duelo para 21h30min, acontecendo simultaneamente a Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque.

O Colorado, ainda que distante, disputa o título com o Palmeiras. São dez pontos atrás com quatro jogos para disputar. Agora, caso o Inter não vença o Coelho, o Verdão conquistará o título antes de entrar em campo. Com 64 pontos, o Inter ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e já garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2023.

