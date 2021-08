Celta de Vigo anuncia a contratação de Thiago Galhardo

publicidade

O Celta de Vigo anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia e atacante Thiago Galhardo, de 32 anos. Com contrato com o Inter até o final de 2022 e o clube espanhol passando por dificuldades financeiras, o jogador foi emprestado até o início de julho. Segundo informado pelo clube da Espanha, o acordo prevê cláusula fixa para a aquisição de Galhardo ao final do vínculo.

Pelo empréstimo, o Colorado irá receber 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões). Se quiser ficar com o jogador, o Celta terá que desembolsar 1,6 milhões de euros.

Galhardo chegou ao Inter em janeiro de 2020 e teve o melhor momento sob o comando do técnico Eduardo Coudet, com quem voltará a trabalhar no clube espanhol. Porém, com Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez e Diego Aguirre, o rendimento do jogador caiu. Com a reserva com Aguirre, o desgaste entre o jogador e a direção ganhou maiores proporções e culminou com o afastamento antes do jogo contra o Fluminense.

Segundo os dados estatísticos do Inter, Thiago Galhardo disputou 82 jogos, com 34 gols marcados e 11 assistências. Na atual temporada, disputou 28 jogos dos 42 do Colorado, marcou 11 gols e de uma assistência. Dos 2.520 minutos possíveis, sem contar os acréscimos, ele esteve em campo em 1.539, segundo dados do site O Gol.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🚨 Thiago Galhardo, nova fichaxe para a dianteira celeste. Bem-vindo, Thiago!



📝 O brasileiro chega cedido polo @SCInternacional ata fin de tempada con opción de compra.#BenvidoGalhardo #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) August 25, 2021

Com dificuldades financeiras, o Inter não deve contratar um atleta para repor a saída de Galhardo. Caso ocorra um negócio de ocasião, o Colorado poderá mudar de planejamento.

Veja Também