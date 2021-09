Clube ucraniano descumpre acordo e zagueiro Roberto volta ao Inter

publicidade

Um descumprimento no acordo contratual por parte do Rukh Lviv, da Ucrânia, travou a negociação do zagueiro Roberto com o futebol europeu. Com isso, o jogador está de volta ao Inter e retornou aos treinamentos com o grupo principal nesta quinta-feira. A tendência, de acordo o repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, é ele ser negociado com outro clube.

O atleta de 23 anos chegou a viajar até Kiev para acertar seu vínculo com a nova equipe. No entanto, conforme o Colorado, um impasse provocou o insucesso da negociação e sua volta.

Roberto iniciou no futebol nas categorias de base do Inter e fez a estreia entre os profissionais contra o São Luiz, no dia 20 de janeiro de 2019. Na temporada, fez 11 jogos e mais dois em 2020.

