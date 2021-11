Colorados marcam o fim de semana do Gre-Nal com a "corneta"

publicidade

A "corneta" marcou o apito final do clássico Gre-Nal nesse sábado e se alongou pelas redes sociais ainda no domingo. Os links oficiais do Inter foram inundados de referências ao momento ruim do Grêmio. Não apenas de atletas, como Patrick e Matheus Cadorini, como até a conta do clube no Twitter, que publicou a frase “Todos os dias”, uma espécie de “piada interna” que se popularizou entre colorados para ironizar o rival.

Se nos últimos anos, os colorados se viram no centro de piadas e ironias por parte dos jogadores do Grêmio, o 1 a 0 no sábado foi a hora do troco. Tão logo acabou o jogo, Patrick saiu correndo pelo campo com dois caixões de papelão com as cores do rival, em alusão ao possível rebaixamento – o que, aliás, deu início a uma confusão generalizada.

TODOS OS DIAS! — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 6, 2021

Bem mais polido, o técnico Diego Aguirre preferiu se focar às questões de campo somente. Primeiro, criticou os comentários de que o time havia preservado jogadores como Yuri Alberto e Moisés contra o São Paulo para jogar o clássico. Na sequência, admitiu que ainda que a situação do rival fosse muito mais complicada, um revés no clássico teria repercussões complicadas.

“Perder hoje seria um desastre, mas quando você ganha um Gre-Nal, você se fortalece. Nós precisávamos desta vitória, o clube precisava, assim como a torcida também. Agora, precisamos evoluir. Talvez até poderíamos ter vencido com mais um gol, tivemos alguns contra-ataques e poderíamos ter matado o jogo”, disse.