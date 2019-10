Com desfalques, Inter encerra preparação para enfrentar o CSA

publicidade

O técnico Odair Hellmann terá problemas em todos os setores para escalar o Inter que enfrenta o CSA amanhã, às 19h15min, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. A última atividade

Para o duelo, são vários os desfalques. Na defesa, Rodrigo Moledo segue fora. Bruno Fuchs, convocado para a Seleção sub-23, também é baixa. A tendência é que Emerson Santos forme dupla de zaga com Victor Cuesta.

Nonato também está fora, não apenas pela suspensão, mas também por conta de uma lesão no púbis, destacada pelo técnico Odair Hellmann na última coletiva, após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, em Minas Gerais.

A boa notícia fica por conta da volta de D'Alessandro no setor. O argentino deve ser titular após se recuperar da lesão que o tirou, inclusive, da final da Copa do Brasil, na derrota para o Athletico-PR por 2 a 1, no Beira-Rio.

No ataque, as baixas são Rafael Sobis, lesionado, e Paolo Guerrero, que está em compromisso com a Seleção Brasileira. O titular do comando de ataque deve ser Guilherme Parede, com Pedro Lucas e Tréllez, relacionados, correndo por fora.

Na última atividade, realizada no centro de treinamentos do próprio CSA, o Inter realizou trabalhos físicos leves. No fim do trabalho, no tradicional rachão, Edenílson marcou por cobertura ao ver o goleiro adiantado.

Assim terminou trabalho: Edenilson viu o goleiro adiantado e mandou no por cobertura. #VamoInter pic.twitter.com/h8LzeFanlV — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 8, 2019

Assim, o Inter de Odair Hellmann deve ir a campo com Marcelo Lomba; Heitor, Emerson Santos, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guilherme Parede.