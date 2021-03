Com esquema definido, Miguel Ángel Ramírez vai promover testes no Inter

publicidade

Miguel Ángel Ramírez já deixou claro que é um técnico de convicções fortes. Dificilmente ele abrirá mão, por exemplo, do esquema ofensivo, da posse de bola e do 4-3-3. Porém, por outro lado, ele literalmente abriu uma temporada de concorrência interna no grupo colorado. Ou seja, a formação se mantém, mas a escalação está completamente indefinida. A promessa feita aos jogadores é que, neste momento, não há titulares nem reservas e que todos receberão a oportunidade de aparecer.

Contra o Ypiranga, no primeiro jogo de Miguel Ángel Ramírez no comando, ele já fez algumas experiênciais. Usou Edenilson como primeiro volante e deu chances para Danilo Fernandes, Zé Gabriel e Marcos Guilherme, que encerraram a temporada passada na reserva sob o comando de Abel Braga. Na partida contra o Novo Hamburgo, neste domingo, novos ensaios serão realizados. Afinal, a ideia é exatamente usar o Campeonato Gaúcho para isso, chegando na estreia na Libertadores, em abril, com uma formação cristalizada.

"Uma nova etapa no Inter começou. Todos os jogadores que integram o grupo conosco arrancam do zero. E todos vão ter suas oportunidades de avaliação”, afirmou Martín Anselmi, auxiliar de Ramírez, que fez as vezes de técnico na beira do campo no jogo contra o Ypiranga, que continua: “Estamos vendo o que cada jogador pode nos dar. A partir disso, montamos o time”.

Contra o Novo Hamburgo, é provável que Miguel Ángel Ramírez receba novas opções para montar a equipe. Rodrigo Dourado, que se apresentou após as férias com um desconforto muscular, mas já treina normalmente, e Lindoso, que, entrou no decorrer da partida contra o Ypiranga, devem ter condições de iniciar, mas apenas um deles será escolhido para a primeira função no meio-campo. Outras peças do grupo, como Patrick e Caio Vidal, devem começar a partida. Paolo Guerrero e Thiago Galhardo, por sua vez, receberão mais tempo em campo. O zagueiro Lucas Ribeiro, que encerrou a temporada passada como titular, também deve aparecer mais, provavelmente iniciando na vaga de Zé Gabriel.

