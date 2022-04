Com foco na parte tática, Inter encerra preparação para estreia no Brasileirão

publicidade

O grupo do Inter fechou a preparação para a estreia no Brasileirão diante do Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Mineirão. Após chegar na noite de sexta-feira a Belo Horizonte, a equipe treinou na tarde deste sábado na Toca da Raposa, casa do Cruzeiro.

Na ocasião, a atividade começou com exercícios físicos no gramado. Depois, o treinador Alexander Medina comandou trabalhos táticos, projetando o time que entrará em campo para buscar os primeiros pontos do Inter no Brasileirão.

📸 Atividade encerrada na Toca da Raposa. Com treinos físicos e táticos, equipe fechou a preparação para enfrentar o Atlético-MG. #VamoInter pic.twitter.com/KerCfBQnt1 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 9, 2022

Para a partida, o comandante não poderá contar com alguns atletas que ficaram em Porto Alegre: Moisés, Cuesta, Bruno Gomes, David, D’Alessandro, Wanderson e Gustavo Maia, além do recém contratado Vitão.

A pressão sobre os ombros de Cacique é enorme. Após o empate na estreia da Sul-Americana, o treinador está com os dias contados no Beira-Rio. A vitória em solo mineiro é primordial, mas vários aspectos psicológicos e táticos também estão sendo levados em conta.

Assim como no último jogo pela Sul-Americana, o zagueiro Gabriel Mercado deve ser improvisado na lateral -esquerda. Com problemas musculares após a partida contra o 9 de Octubre, Taison e Wesley Moraes preocupam – Caio Vidal e Alexandre Alemão podem entrar.

Com isso, um provável Inter deve ter: Daniel; Bustos, Bruno Mendez, Kaique Rocha e Mercado; Gabriel, Liziero, Maurício, Edenílson e Taison (Caio Vidal); Wesley Moraes (Alemão).

