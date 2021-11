Com foco no Athletico-PR, Inter aguarda os retornos de Moisés, Patrick e Saravia

publicidade

A má apresentação do elenco do Inter na derrota para o Juventude também passou pelos desfalques. Nomes como Moisés, Patrick e Saravia não estiveram em Caxias do Sul e foram substituídos por Paulo Victor, Maurício e Gabriel Mercado, respectivamente. A boa notícia para o torcedor colorado é que Diego Aguirre poderá contar com o retorno dos jogadores para o confronto diante do Athletico-PR, sábado, às 19h, no Beira-Rio.

Conforme o departamento médico colorado, por não ter participado dos treinos antes do Gre-Nal, Moisés ficou de fora do elenco em Caxias para concluir a recuperação da lesão da coxa esquerda e deve retornar. Saravia e Patrick cumpriram suspensão, sendo bem provável que retomem à titularidade.

Apesar dos retornos programados, o Inter segue com desfalques importantes. A situação mais grave é a de Taison, que ficará dez dias afastado dos gramados por uma luxação no ombro direito. Com isso, o meia-atacante desfalcou o Colorado em Caxias e também ficará de fora das partidas diante do Athletico-PR (13/11), Cuiabá (17/11) e Flamengo (20/11).

Quem também segue longe dos gramados é o goleiro Daniel. Ele se recupera de uma fissura nas costelas e o Colorado trata com cautela sua recuperação. Tanto ele quanto Moisés devem ser reavaliados ao longo da semana.

A boa notícia que veio do Alfredo Jaconi tem nome e sobrenome: Matheus Cadorini. O jovem atacante, que marcou contra o Juventude, pode ser opção a Yuri Alberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e também é desfalque. O aproveitamento do atleta da base é visto com bons olhos no Beira-Rio. Cadorini marcou nas duas vezes que entrou em campo – além do Ju, foi dele um dos tentos na vitória diante da Chapecoense, na 25ª rodada.

O bom momento rendeu elogios de Aguirre na coletiva após o jogo. "O Cadorini entrou bem. Temos que avaliar para tomar as deciões para esse jogo. Yuri é um jogador importante, mas temos que procurar uma boa opção para começar o jogo de sábado. Temos amanhã e sexta-feira ainda para trabalharmos", disse.

O Colorado retorna aos trabalhos no CT Parque Gigante ainda nesta quinta-feira, às 16h, O Inter é o 7º colocado, com 44 pontos, três a menos que o Corinthians – primeira equipe no G6. O Furacão é o 9° colocado, com 41.