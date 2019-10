Com gol de Pedro Lucas, Inter vence o Gre-Nal e é campeão do Brasileiro de Aspirantes

publicidade

O Inter é bicampeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A equipe colorada venceu por 1 a 0 o Gre-Nal decisivo, disputado no Estádio Centenário neste domingo, e ficou com a taça. O gol do título e da vitória foi do centroavante Pedro Lucas, no fim do primeiro tempo.

No jogo de ida, o Gre-Nal no Beira-Rio havia terminado empatado em 0 a 0. O Inter disputava a terceira final seguida da competição – o clube foi vice em 2018 e campeão, no ano anterior.

Após um primeiro tempo com melhores chances para o Tricolor, o Colorado garantiu a taça nos acréscimos do primeiro tempo com dois jogadores que já ganharam chances no profissional: Erik cobrou falta ao lado da área e Pedro Lucas se livrou da marcação para cabecear forte para o gol.

No segundo tempo, o Grêmio voltou a pressionar, mas os colorados conseguiram administrar a partida e segurar o resultado até o fim.