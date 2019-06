Com nove gols em 13 jogos, Guerrero projeta “conquistar algo importante”

publicidade

O centroavante Paolo Guerrero voltou a ser figura essencial na vitória do Inter, neste domingo contra o Avaí. No que foi seu nono gol em 13 jogos, o peruano abriu o placar de um jogo complicado e dividiu méritos com companheiros e torcida.

O atacante destacou que a meta, como todos no clube, é "conquistar algo importante" e comentou a arrancada com grande desempenho. "Não esperava estar em tão alto nível, mas eu mentalizei que ao chegar aqui ia me preparar bem", reconheceu. "Estamos todos bem unidos, correndo para o bem do time e com a torcida apoiando."

Sobre o jogo, Guerrero deu méritos ao Avaí por complicar a vida do Inter, em especial no primeiro tempo: "Era um adversário difícil, que joga fechado, com todos atrás da bola", explicou. Ele salientou que foi o trabalho em conjunto que superou este bloqueio. "Tinha pouco espaço, mas conseguimos fazer o primeiro e daí abriu espaços para alcançarmos o segundo", frisou.

Guerrero agora junta-se à seleção do Peru que disputará a Copa América. Com isso, ele não enfrentará Vasco e Bahia, os dois adversários do Inter antes do início do torneio entre seleções.