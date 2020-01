Com Pedro Henrique e Johnny, Inter divulga inscritos e números para Libertadores

publicidade

O Inter divulgou na tarde desta sexta-feira, a lista de inscritos e a numeração para a disputa da pré-Libertadores. A informação foi divulgada no site oficial do clube e nos canais do Colorado nas redes sociais.

O Colorado terá 25 inscritos para a fase prévia. Caso avance à fase de grupos, outros cinco atletas passam a integrar a lista, que irá conter 30 nomes. Entre os nomes, estão o zagueiro Pedro Henrique, que jogará com a 25, e o meia Johnny, com a 13. A nova contratação, o meia Boschilia, será o 21. Guerrero jogará com a 9, e D'Alessandro terá a 10.

O Inter entra em campo pela Pré-Libertadores na próxima terça-feira, às 19h15min, em Santiago, no Chile, para o jogo de ida diante da Universidad. O jogo de volta acontece no dia 11 de fevereiro, no mesmo horário, no estádio Beira-Rio.