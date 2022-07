Com problemas na defesa do Inter, Mano faz mistério antes de encarar o Palmeiras

publicidade

Com muitos desfalques no sistema defensivo para a partida deste domingo, às 16h, diante do Palmeiras o técnico Mano Menezes fechou o treino do Inter neste sábado no CT Parque Gigante e fez mistério na definição da equipe. A partida é essencial para as pretensões do Colorado no topo a tabela. Seis pontos atrás do líder e adversário de amanhã, o time gaúcho não pode perder ou verá a equipe paulista abrir nove pontos ao término do 1º turno do Brasileirão.

Para isso, precisa estancar as falhas defensivas verificadas na última partida, quando sofreu três gols no empate com o São Paulo no Beira-Rio. E tudo isso com muitos desfalques no setor. Os laterais titulares Fabricio Bustos e Renê seguem recuperando-se de lesão e não deverão ficar à disposição. Reservas imediatos, Heitor e Moisés foram negociados e já deixaram o Inter. Por isso, Mercado deve se improvisada na direita e Thauan Lara vai atuar na esquerda.

Na zaga, Mano Menezes pretender deixar Rodrigo Moledo de fora da partida, em razão do gramado do Allianz Parque ser sintético. Por isso, o Colorado deve entrar em campo com Daniel; Gabriel Mercado, Vitão, Kaique Rocha e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena e Maurício (Johnny); Pedro Henrique e Alemão.