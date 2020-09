Com um a menos, Inter empata em 1 a 1 com o São Paulo no Beira-Rio

publicidade

Depois de amargar três derrotas consecutivas – duas no Brasileirão e uma na Libertadores – o Inter entrou em campo não apenas buscando reencontrar o bom futebol, mas também retormar a liderança do campenato nacional, no Beira-Rio, na noite deste sábado.O Colorado saiu na frente com um gol de Thiago Galhardo. Só que a alegria durou pouco, e Luciano, ex-Grêmio, deixou tudo igual ainda na metade inicial do confronto. No placar final, 1 a 1.

A primeira metada da partida foi marcada pela veemência ofensiva dos times. Com as críticas após o Gre-Nal, Eduardo Coudet fez mudanças pontuais na equipe, que jogou melhor. Embora ainda dependente da ótima fase de Galhardo. Foi ele quem abriu o marcador, de cabeça entre zagueiros após cruzamento pela esquerda. O São Paulo pareceu sentir o gol, com erros na saída de bola. Mas logo se reencontrou e empatou com um oportunista Luciano na pequena área.

Na segunda parcial, o São Paulo foi dominante, porém, ainda assim, ineficiente. Aos 14 minutos, o Inter perdeu Zé Gabriel, expulso após carrinho em jogada que abriria contra-ataque. Com mais espaço, a equipe visitante criou mais, mas não conseguiu marcar. Muito por conta à atuação de Marcelo Lomba, que fez boas defesas e impediu a virada.

A próxima partida do Colorado pelo Brasileirão é no sábado que vem. É novamente um confronto contra o arquirrival Grêmio, desta vez na Arena, a partir das 17h. Antes, o time comando por Eduardo Coudet volta a campo pela Libertadores. Na Colômbia, o Inter enfrenta o América de Cali, às 21h30min, na terça.

Intensidade no primeiro tempo

Sob pressão depois de resultados negativos durante a semana pela Libertadores, as duas equipe entraram em campo com uma proposta semelhante: marcação adiantada e intensidade, tentando expansão no campo de ataque. No primeiro minuto, Reinaldo apareceu bem na esquerda e cruzou para a área. Luciano desviou de cabeça, mas não tinha ninguém para finalizar. O Inter respondeu rápido. Depois de erro dos adversários na entrada na área, Edenilson buscou o artilheiro do time na temporada, Thiago Galhardo. Ele cabeceou bonito, o goleiro fez a defesa, mas a arbitragem assinalou impedimento do camisa 17.

Com a coação colorada, o São Paulo mostrava fragilidade na saída de bola pelo chão, a despeito do que ocorreu nas últimas partidas. Aos 19, Galhardo encontrou Moisés pela esquerda, que deixou o zagueiro caído. Entrou na área livre, porém se atrapalhou nas passadas e errou o cruzamento. Na sequência do lance, o Inter recuperou a bola e Moisés se redimiu com um cruzamento na medida para Galhardo, que se aproveitou do erro de marcação da zaga e mandou para o fundo das redes, abrindo o marcador.

O São Paulo não baixou a guarda e manteve sua movimentação ofensiva e uma boa chance apareceu em seguida: Luciano, ex-Grêmio, encontrou Igor Vinicius na direita e cruzo para Pablo, que cabeceou para fora. Aos 25, Reinaldo cobrou falta da direita do ataque, à meia altura. Pablo cabeceou, e Luciano, na pequena área, conseguiu completar para o gol. Tudo igual no Beira-Rio.

Além do placar, semelhança também na posse de bola. O Inter até chegava com mais facilidade, dada a desatenção dos jogadores defensivos tricolores. Entretanto, o Colorado foi muito dependente de seu principal atleta, que atuava muito próximo ao uruguaio Abel Hernández e era bem marcado. E, sem conseguir furar a última linha defensiva, nenhum dos times conseguiu encerrar a primeira parcial com vantagem.

Segundo tempo

Sem alterações, o Inter voltou a campo com pressão logo aos dois minutos da etapa complementar. Luciano fez bela jogada individual dentro da área depois de receber de Reinaldo. Ele encontrou Tchê Tchê livre, o meia dominou e bateu para o gol. Mas Marcelo Lomba fechou ângulo e impediu a virada. Na sequência do escanteio, Diego desviou de cabeça, e o camisa 12 do colorado novamente fez boa defesa. Mais equilibrado, o Tricolor, recomeçou a partida com mais troca de passes e possibilidade de criação.

Aos 14 minutos, Zé Gabriel fez falta em Igor Gomes e recebeu o cartão vermelho, deixando o Inter com um jogador a menos em campo. Com a desvantagem numérica, Coudet tirou Marcos Guilherme e colocou Rodrigo Moledo para fechar os espaços. Aos 21, o São Paulo teve chances de marcar em uma falta. Dani Alves cobrou na barreira e sobrou para Luciano na área, que chutou em cima de Cuesta. Vendo o adversário crescer, o comandante colorado lançou Lindoso no lugar de Abel Hernández.

Sem conseguir furar o bloqueio colorado, Fernando Diniz repaginou o time com cinco substituições. Sem efeito. Num jogo que caiu de qualidade e ficou truncado pelas muitas faltas, Igor Vinícius arrancou pela direita num contra-ataque e viu Lomba crescer na grande área, fechado o ângulo para fazer outra grande defesa. Mesmo com um a mais, o São Paulo não conseguiu transformar a vantagem numérica em superioridade técnica e no placar.

Campeonato Brasileiro 2020 - 12ª rodada

Inter 1

Marcelo Lomba; Heitor, Cuesta, Zé Gabriel, Moisés; Musto (Praxedes), Boschilia, Marcos Guilherme (Moledo), Edenílson; Abel Hernández (Lindoso) e Thiago Galhardo

Técnico: Eduardo Coudet

São Paulo 1

Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo (Paulinho Bóia), Reinaldo; Tchê Tchê (Vitor Bueno), Dani Alves, Igor Gomes, Gabriel Sara (Tréllez); Pablo (Brenner) e Luciano (Hernanes)

Técnico: Fernando Diniz

Gols: Galhardo (19/1T), Luciano (25/1T)

Cartão Amarelo: Abel Hernández, Heitor (Inter)

Cartão Vermelho: Zé Gabriel (Inter)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Local: Beira-Rio (Porto Alegre, RS)