Comissão de Arbitragem aciona empresa sobre problemas do VAR em Inter x Vasco

A Comissão Nacional de Arbitragem da CBF reconheceu problemas na análise do VAR (arbitragem de vídeo) durante a vitória do Inter sobre o Vasco, neste domingo. Em nota, ela disse ter acionado a empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos equipamentos, para esclarecer a "questão técnica" na análise do primeiro gol colorado.

Segundo a CBF, a falha "prejudicou a utilização das linhas de impedimento". O Vasco, que vai entrar na justiça para tentar anular a partida, reclama de impedimento de Rodrigo Dourado no lance.

A Comissão frisa que a jogada foi checada pela equipe do VAR atrás das câmeras. "Não sendo constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol."