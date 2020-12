Comissão Eleitoral do Inter define que chapa de Spode deve disputar 2º turno

publicidade

A Comissão Eleitoral do Inter definiu, na noite desta quinta-feira, que a chapa 1 de Guinther Spode deverá concorrer no segundo turno das eleições presidenciais do clube. O representante da mesma ala que o presidente Marcelo Medeiros enfrentará a chapa 5 de Alexandre Barcellos.

O presidente da Comissão Eleitoral, Lauro Dorneles, comunicou todas as chapas participantes da decisão. Foram cinco votos favoráveis e um contrário.

"É tudo recente, eu quero conversar com companheiros. Ainda não foi possível trocar ideias, passei uma opinião pessoal minha", relatou Spode na Rádio Guaíba, ao projetar sua ida ao segundo turno.

A chapa 3, que inicialmente seria a concorrente, indicou que entrará com recurso para reverter a decisão que impugnou sua candidatura. "Que culpa pode ter José Aquino pela ação de terceiros? Não há vinculação alguma com a chapa", legou o representante jurídico Cláudio Lamachia. "Tem de haver prova, devido processo legal, direito ao contraditório. É antidemocrático."

