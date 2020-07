Confira as datas das 10 primeiras rodadas do Inter no Brasileirão

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol revelou nesta quarta-feira o desdobramento com locais e horários das 10 primeiras rodadas do Brasileirão 2020. O Inter tem estreia marcada para o dia 8, de agosto, às 19h30min, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira. O clube paranaense retorna a divisão principal do Brasil após dois anos na Série B.

O Colorado ainda irá jogar dois jogos as 16h, considerado o horário tradicional do futebol brasileiro. No sábado, dia 29 de agosto, contra o Botafogo, e no Beira-Rio, dia 6 de setembro, contra o Bahia.

O jogo de estreia do Brasileirão ocorre no dia 8, entre Fortaleza e Athletico, às 19 horas, na Arena Castelão. Já o atual campeão, o Flamengo fará seu primeiro jogo contra Atlético-MG, no dia 9, às 16 horas, no Maracanã

Brasileiro terminará em fevereiro

A CBF informou ainda que o Brasileirão tem previsão de encerramento em fevereiro de 2021. A data prevista para o fim da principal competição nacional era em janeiro, mas a revisão para ajustar o torneio às medidas de segurança impostas pela pandemia alterou o planejamento.

A confederação ainda esclarece que as cidades e estádios pré-definidos “são aqueles habitualmente utilizados pelos clubes mandantes”. Em reunião com a CBF, os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados, caso isso seja necessário na época de suas partidas, em razão de restrições sanitárias ainda vigentes por conta da pandemia.

Conforme o Regulamento Geral das Competições, essas mudanças, caso necessárias, deverão acontecer até dez dias antes da data do jogo.

Transmissões

A CBF destacou ainda que “não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras”, por isso, caberá à entidade “o estrito cumprimento das determinações legais em vigor”. Desta forma, como determina a Medida Provisória 984/2020, o clube mandante terá assegurado os direitos das transmissões das partidas em casa.

• Confira os jogos

Agosto

08/08 – 19h30min – Couto Pereira – Coritiba x Inter

13/08 – 19h30min – Beira-Rio – Inter x Santos

16/08 – 18h – Maracanã – Fluminense x Inter

19/08 – 20h30min – Beira-Rio – Inter x Atlético-GO

22/08 – 19h – Beira-Rio – Inter x Atlético-MG

29/08 – 16h – Nilton Santos – Botafogo x Inter

Setembro

02/09 – 21h30min – Allianz Parque – Palmeiras x Inter

06/09 – 16h – Beira-Rio – Inter x Bahia

09/09 – 19h15min – Beira-Rio – Inter x Ceará

13/09 – 18h – A definir – Goiás x Inter