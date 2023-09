Confira as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Athlético-PR

publicidade

O Inter perdeu por 2 a 1 para o Athlético-PR , na Arena da Baixada, na noite desta quinta-feira. O time da casa começou na frente. O Inter empatou e, no segundo tempo, pressionou bastante, mas acabou sofrendo gol no final. Destaque para De Pena, que marcou um golaço, e Dalbert, que fez grande atuação e quase fez um gol no início da partida.

GOL: Rochet - Fez defesas importantes. No segundo gol, chegou a tocar na bola. Nota 6

LAT: Bustos - Teve bons momentos no apoio ao ataque. Na marcação, levou algumas bolas nas costas. Nota 5

ZAG: Igor Gomes - Fez uma partida regular, cumprindo sua função defensiva. Nota 5

ZAG: Nicolás Hernández - Levou cartão desnecessário no começo do jogo e foi substituído no intervalo. Nota 4

LAT: Dalbert - Fez grande atuação no primeiro tempo. Seguro na defesa e apoiando muito bem no ataque, quase como ponta. O primeiro lance de perigo do jogo foi um chute seu. Com pouco ritmo de jogo, saiu com câimbras no começo do segundo. Nota 7

VOL: Gabriel - Cumpriu sua função defensiva à frente dos zagueiros com poucos erros. Nota 5

VOL: Matheus Dias - Teve atuação discreta, levou cartão desnecessário e foi substituído. Nota 4

MEI: Bruno Henrique - Teve importância na construção de jogadas ofensivas, principalmente no primeiro tempo. No segundo, caiu de ritmo. Nota 5

MEI: Carlos de Pena - Teve boa atuação, fez um golaço, empatando a partida. E teve boa chance no segundo tempo. Nota 7

ATA: Lucca - Se movimentou bastante, entregou esforço, mas pouca efetividade. Nota 5

ATA: Luiz Adriano - Sem mobilidade, apareceu muito pouco na partida. Nota 4

TÉC: Eduardo Coudet - Optou pelos reservas, visando a Libertadores. Colocou titulares, apostando na virada. Nota 5

RES: Mercado - Entrou no segundo tempo. Errou no segundo gol. Nota 4

RES: Renê - Entrou bem e manteve o nível de suas atuações. Nota 5

RES: Wanderson - Teve boa movimentação e criou jogadas individuais, mas sem grande resultado. Nota 5

RES: Valencia - Entrou na reta final da partida e participou bastante do ataque. Nota 6

RES: Alan Patrick - Entrou no segundo tempo, desconectado do ritmo da partida e não conseguiu desempenhar seu papel de criação. Nota 5