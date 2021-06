Conmebol confirma datas dos jogos entre Inter e Olimpia nas oitavas da Libertadores

publicidade

A Conmebol confirmou nesta quarta-feira as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Libertadores entre Inter e Olimpia-PAR. A partida em Assunção, no Paraguai, ocorrerá no dia 15 de julho, em uma quinta-feira, às 21h30min. Já a volta, no Beira-Rio, será no dia 21, em uma quarta-feira, no mesmo horário.

Os jogos entre Flamengo e Defensa y Justicia, confronto que definirá o adversário do Colorado ou do clube paraguaio, nas quartas de final, ocorrem nos dias 14 de julho, às 21h30min, na Argentina, no dia 21 de julho, às, 21h30min, no Rio de Janeiro.

Confira os jogos das oitavas de final:

Veja Também