Conselheiro do Inter sugere construção de estátuas para homenagear colorados ilustres

Um conselheiro protocolou há algumas semanas pedido para homenagear colorados ilustres, daqueles com larga folha de serviços prestados. Abel Braga seria um deles. O outro, Paulo Roberto Falcão.

“O Inter é um clube com uma história muito rica, cheia de personagens ilustres. Homenageá-los é fundamental”, afirma José Amarante, autor da iniciativa. A ideia seria erguer estátuas, que fariam companhia a Fernandão, já está eternizado no pátio do Beira-Rio.

Amarante enviou o ofício com a sugestão para a presidência do Conselho Deliberativo. A presidenta do Conselho, Lenize Doval, por sua vez, encaminhou a ideia ao Conselho de Gestão. A objetivo do conselheiro é que se crie uma comissão para elaborar os critérios e selecionar os homenageados.

