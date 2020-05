Conselho do Inter julgará recursos de Piffero e Affatato no dia 21

publicidade

O Conselho Deliberativo do Inter julgará no próximo dia 21 de maio, em sessão virtual, os recursos colocados pelos dirigentes Vitório Piffero e Pedro Affatato contra a expulsão de ambos do quadro social do Internacional, conforme apurado pelo jornalista Hiltor Mombach.

Piffero e Pedro Affatato, vice-presidente de finanças na mesma gestão, foram expulsos do quadro social pela comissão de ética e disciplina em maio do ano passado. Porém, coube recurso, que tramitou desde então.

O julgamento do próximo dia 21 ocorrerá com o seguinte rito: primeiro, ocorre a apresentação do relatório e projeto de voto pelo Relator, após isso, é dado prazo de 30 minutos para a sustentação da defesa dos réus, que pode ser usado conforme ajuste entre os advogados e por fim, é facultada a manifestação de até 5 conselheiros que se inscreverem junto à Mesa para sustentar a favor ou contra o encaminhamento feito pelo Relator.

Após encerrada a sessão virtual, os Conselheiros terão até às 17 horas do dia 22 de maio para votarem a favor ou contra os recursos.