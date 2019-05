Contra o Santos, Inter busca primeiros pontos fora de casa no Brasileirão

publicidade

Se o Inter realmente sonha em conquistar o título brasileiro ou mesmo uma vaga na Libertadores para a próxima temporada, terá de começar a somar pontos fora de casa. Até aqui, o time disputou duas partidas longe do Beira-Rio e perdeu ambas. Diante de sua torcida, o rendimento se inverte, com 100% de aproveitamento em três rodadas. O problema é que o desafio deste domingo é dos mais espinhentos: o Santos, do técnico Jorge Sampaoli, na Vila Belmiro, onde o Colorado tradicionalmente tem muitas dificuldades. A partida tem início marcado para 16h.

• ACOMPANHE OS MELHORES MOMENTOS DE SANTOS X INTER

O baixo aproveitamento fora de casa é conversa recorrente no vestiário. Porém, apesar dos tropeços recentes, há bastante confiança. Em entrevista na última sexta-feira, o volante Rodrigo Lindoso lembrou que o time já conquistou bons resultados fora do Beira-Rio nesta temporada. “Nós tivemos dificuldades nos jogos fora de casa, mas só nos dois no Brasileiro. Na Libertadores, tivemos três e só não ganhamos um deles. Temos parâmetro bom em outras competições. Pegamos Palestino, River, Alianza e mostramos nossa força fora de casa. Ninguém ganha todas fora”, afirmou o volante, que segue na vaga de Dourado.

Segundo ele, o time não faz “assombração” em cima do baixo rendimento longe do Beira-Rio. “Precisamos fazer um bom jogo lá. Já comentamos a importância dos jogos fora de casa no Brasileirão. Então, esse é o momento, até por toda a badalação quem tem cima do Santos e do treinador deles”, continua Lindoso.

O adversário faz uma boa campanha no Brasileirão, mas foi goleado na rodada passada pelo Palmeiras por 4 a 0. Sasha, que já tem dois gols na competição e ficou de fora do clássico paulista, deve ficar à disposição. “É um jogo importante, contra o clube onde me criei. Entrarei da mesma maneira junto com meus companheiros, ainda mais em casa, onde temos tido bons resultados. Inter vem de bons resultados e tem um time qualificado”, disse Sasha.

Após deixar o treino de sexta chorando com dores após uma dividida com William Pottker, o meia argentino Sarrafiore treinou normalmente na manhã deste sábado no CT Parque Gigante. Por conta disso, deve estar garantido no time que enfrenta o Santos. O técnico Odair Hellmann seguirá com os desfalques do zagueiro Rodrigo Moledo e do volante Rodrigo Dourado, lesionados. O lateral Zeca, que levou o terceiro amarelo, está suspenso. D’Alessandro, que atuou três jogos seguidos, pode ser preservado. O Inter deve entrar em campo com Lomba; Bruno, Emerson Santos, Cuesta e Iago; Lindoso, Edenilson e Nonato; Sarrafiore, Nico López e Guerrero.

Santos x Inter | Campeonato Brasileiro

Santos

Vanderlei, Victor Ferraz, F. Aguillar, G. Henrique, Jorge, Diego Pituca, Jean Lucas, C. Sanchéz, Jean Mota, (Sasha), Rodrygo e Soteldo

Técnico: Jorge Sampaoli

Inter: Lomba, Bruno, Emerson Santos, Cuesta, Iago, Lindoso, Edenilson, Nonato; Sarrafiore, Nico López e Guerrero

Técnico: Odair Hellmann

Árbitro: Rodolpho Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (todos do Paraná)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Início: 16h