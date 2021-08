Convocado Edenilson é destaque em treino do Inter antes de enfrentar Atlético-GO

publicidade

Sob o comando do técnico Diego Aguirre, o Inter realizou, na tarde deste sábado, o último treino antes do confronto contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. Um dos destaques do treino foi o meio campo Edenílson, recentemente convocado pelo técnico Tite para os jogos da seleção Brasileira contra Chile, Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

“Muito feliz, difícil de falar, é uma sensação única. Sentimento que não cabe no peito, na hora quis ligar para minha família. Agradecer a cada companheiro, os de hoje, os que passaram por aqui", destacou. "A gente sabe que o futebol é aspecto coletivo e às vezes um se sobressaí mais que o outro e é chamado assim”, disse ele, para os canais oficiais do Colorado durante o embarque da equipe para o próximo compromisso do Brasileirão.

O técnico Diego Aguirre não conta com Rodrigo Lindoso, suspenso pelos três cartões amarelos, e com o lateral-direito Renzo Saravia, que segue no departamento médico. O colorado é o 10° colocado com 22 pontos, dois a menos que o Corinthians – primeira equipe na zona de classificação para a pré-Libertadores e próximo adversário do Grêmio, neste sábado. Já o dragão é o 7°, com 24 pontos.

O jogo está marcado para as 18h15min, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo. A atividade foi realizada no complexo da Serrinha, casa do Goiás.