Corinthians provoca Inter em anúncio de Yuri Alberto ao relembrar polêmica do DVD

O Corinthians não perdeu a chance de provocar o Inter no anúncio oficial de Yuri Alberto como novo reforço da equipe. Nas redes sociais, citou a polêmica do DVD, antiga entre os clubes, para relembrar os gols do atacante de 21 anos.

Vendido ao Zenit pelo Inter ao longo da temporada, o jogador volta ao Brasil para defender o Corinthians. Ele estava na mira para um retorno ao colorado mas, após negociações e uma queda de braço, os paulistas levaram a melhor e confirmaram a contratação do jogador.

A alfinetada nas redes sociais remonta a 2009, quando as duas equipes se enfrentaram na decisão da Copa do Brasil. Na ocasião, após polêmicas na arbitragem, o Inter gravou lances em DVD em uma espécie de "dossiê" para a CBF.

Desde então, a lembrança volta a aparecer em confrontos entre as equipes, com provocações de parte a parte. Em 2015, o Corinthians provocou no telão da Arena com a hashtag. No jogo do returno, no Brasileirão, a vitória do Inter rendeu o troco na mesma moeda.

Certo é que, no próximo confronto entre as duas equipes, tanto a provocação quanto a presença de Yuri Alberto em campo adicionarão mais combustível a uma rivalidade histórica. O próximo duelo está marcado para 4 de setembro, na Neo-Química Arena, às 16h.