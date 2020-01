Coudet cita necessidade de correção no jogo aéreo do Inter

publicidade

O técnico do Inter, Eduardo Coudet, lamentou as falhas defensivas do Inter na noite desta quarta-feira, na vitória sobre o São Luiz, em Ijuí. Mesmo marcando quatro gols e conquistando os três pontos, a equipe sofreu com três bolas na rede, todas elas em conclusões de cabeça.

Na avaliação da partida, Coudet disse que o Inter não "arrancou da melhor maneira", em referência ao gol sofrido logo aos 30 segundos de partida. E citou a necessidade de correção no jogo aéreo. "Não dominamos o jogo. Criamos situações, convertemos, mas relaxamos um pouco. Há coisas para corrigir", resumiu.

Mais uma vez, Coudet citou o calendário apertado, faltando menos de uma semana para o compromisso do Inter pela pré-Libertadores, na próxima terça-feira, às 19h15min, diante do Universidad, em Santiago, no Chile. "As viagens sempre complicam um pouco. Vamos ver quem inicia no sábado contra o Ypiranga. Primeiro vamos pensar nesse jogo, depois na Libertadores", frisou.

Apesar da vitória e da insatisfação com o aspecto defensivo, Coudet disse ter gostado da produção do time. Além disso, disse que terá dúvidas para escolher as peças do setor nos próximos jogos. "Vai jogar quem estiver melhor. Vamos ver quem vão ser os que vão chegar em condição para a próxima partida. Esses vão iniciar", ponderou.

Agora, o Inter volta a campo para o próximo compromisso no sábado, às 19h, para enfrentar o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim. O confronto direto pela liderança do Grupo A é válido pela quarta rodada do Gauchão.