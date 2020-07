Coudet destaca melhora do Inter, mas pede tempo para ganho de ritmo de jogo

publicidade

O técnico Eduardo Coudet gostou do desempenho do Inter contra o Aimoré, na vitória por 2 a 0, que garantiu o clube na semifinal da Taça Francisco Novelletto, o segundo turno do Gauchão. Entretanto, ele destacou que a equipe vem treinando coletivamente há duas semanas e precisará de mais partidas para atingir o desempenho desejado.

“O que nos falta é ritmo e só ganharemos ele jogando. Nos jogos anteriores, não podemos dizer que o Inter não correu. Temos que jogar e estamos fazendo isso há duas semanas. Tanto o ritmo de jogo, como sentir-se bem com a bola e ter uma melhor dinâmica de jogo, só jogando. Poucos jogadores completaram duas partidas completas neste período. Vamos seguir trabalhando para melhorar”, destacou.

Coudet viu como aspecto positivo do time no jogo a resposta aos poucos trabalhos coletivos feitos nas últimas semanas. “A equipe fez muitas coisas que treinamos e geramos muitas situações de gols”, afirmou. Ao longo da partida, o Colorado teve mais de 20 finalizações.

Entre as jogadas elogiadas, está a saída de bola rápida e a pressão na defesa do adversário, um dos destaques do time nos primeiros jogos da temporada, antes da parada devido aà pandemia. “Essa é nossa forma de jogar, tratar de roubar a bola o mais rápido possível e buscar o gol. Hoje vimos coisas muito boas, mas temos que crescer. Necessitamos de mais partidas para melhorar”, reiterou. “Melhoramos no ritmo, mas vamos seguir elevando o nível”, completou.

O treinador destacou que irá aguardar a reapresentação e a reavaliação dos atletas para pensar no time que irá enfrentar o Esportivo pela semifinal. O Inter volta aos treinamentos nesta quinta-feira em horário não divulgado. A Federação Gaúcha de Futebol deve revelar as datas, os locais e os horários dos dois jogos até a tarde de quinta-feira.