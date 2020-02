Coudet lamenta derrota, mas vê Inter criando mais chances de gols

publicidade

O técnico Eduardo Coudet gostou do desempenho do Inter, mesmo com a derrota para o Grêmio, por 1 a 0, e a desclassificação para a final do primeiro turno do Gauchão. Chacho destacou que a equipe dominou no segundo tempo e teve boas oportunidades para abrir o placar, mas acabou sofrendo um gol no final.

“Nos primeiros minutos tivemos dificuldade, mas depois passamos a controlar o jogo. Depois da expulsão, tivemos que reestruturar para o segundo tempo. Jogamos muito melhor, pois queríamos ganhar o jogo. Fomos buscar e, me parece, que tivemos mais situações que o rival e mais possibilidades para abrir o placar, mas tomamos o gol no final. Temos que seguir trabalhando e melhorando, mas, me parece, que a imagem foi boa no sentido de que teríamos ter saído com os três pontos”, afirmou.

Uma das críticas que o treinador sofreu de parte da torcida e imprensa foi a colocação de Bruno Fuchs no Clássico, mesmo com o jogador chegando a Porto Alegre na última terça-feira, vindo do pré-Olímpico. Coudet explicou que optou pelo jovem na vaga de Moledo pela melhor saída de bola.

“Minhas equipes saem da defesa com a bola e sei que não é a característica principal do Moledo. Estamos trabalhando para ele melhorar, pois é algo que necessito. Me contrataram porque as minhas equipes jogam dessa maneira. Optei pelo Fuchs, pois acreditei, e acho que foi assim, que o adversário iria esperar no campo defensivo. Então, necessitava de um primeiro passe de construção. Inter perdeu o jogo em uma bola aérea, mas poderia ter perdido por uma bola por baixo ou vencido destas formas”, ressaltou.

Coudet ainda lamentou a expulsão de Musto no primeiro tempo de jogo. “Ele é um jogador que atua com mais agressividade para disputar a bola, pois trabalha na recuperação. Me parece que o primeiro cartão não foi necessário e, no segundo, ele tinha que ter pensado que era preferível sofre um gol do que atuar com um jogador a menos, mas são decisões que eles precisam tomar em um segundo. Não creio que tenha que conversar com ele, pois, seguramente, ele sabe que as coisas não saíram bem”, revelou.

O Inter treina no domingo e na segunda. Às 15h viaja para Bogotá, onde passa a noite. Na terça-feira pela manhã viaja quatro horas até Tolima. O primeiro jogo da terceira fase da pré-Libertadores está marcado para quarta-feira, às 21h30min.