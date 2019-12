Coudet quer Inter protagonista e prevê adaptação rápida para encarar a Libertadores

publicidade

O Inter apresentou no começo da tarde desta quinta-feira Eduardo Coudet como novo treinador. Em sua manifestação como técnico colorado na sala de conferências do estádio Beira-Rio, o argentino afirmou que quer ver em campo um time que busque o protagonismo do jogo e das competições. Além disso, o profissional destacou que fará de tudo para que o grupo se adapte rapidamente às suas ideias para a disputa da pré-Libertadores, agendada para o início de fevereiro de 2020.

"Teremos que nos adaptar rapidamente, fazer uma preparação dinâmica e tratar de criar uma ideia, uma forma para que os jogadores possam captar tudo rapidamente. Quero armar uma equipe competitiva, que seja protagonista em qualquer campo. Me agrada muito um time físico, intenso e que dispute cada bola como se fosse a última", declarou Coudet.

Coudet demonstrou estar fascinado com o comportamento da torcida colorada e disse que escolheu o Inter por ser um clube apaixonante. "Me agrada essa loucura linda do torcedor, que vive e defende as cores da camiseta da equipe. É um desafio lindo e vamos fazer todo o possível para armar um time que esteja à altura do que representa a história do clube", avisou.

O comandante colorado comentou que a presença de técnicos estrageiros no futebol brasileiro foi um dos fatores que colaboraram para sua chegada ao estádio Beira-Rio. "Claro que mesmo se não houvesse profissionais estrageiros, eu viria para cá. O que me motivou é o Inter como instituição, o desafio de trabalhar em um futebol distinto, que tem os melhores do mundo. É algo que me motiva duplamente. Eu gosto de ver a paixão que a torcida transmite e acho que teremos de retribuir isso em campo. Os torcedores precisam ser conscientes de que vamos precisar muito disso. Não tenho dúvida de que teremos uma equipe que represente dentro de campo a trajetória do clube", salientou.