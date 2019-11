Coudet teria indicado Nery Domínguez ao Inter, diz emissora de TV

publicidade

A imprensa da Argentina segue especulando sobre a transferência de Coudet para o Inter na próxima temporada. Segundo o repórter Gonzalo Cardozo, da ESPN, o treinador está com “um pé e meio” no Inter. Tanto a direção do Colorado quanto a do Racing negam qualquer certo para a contratação do profissional para a próxima temporada. Cardozo revelou nesta terça-feira que o clube gaúcho, além do treinador, estaria interessado no meia Nery Domínguez. Ele já seria uma indicação do técnico argentino para o clube gaúcho.

O jogador de 29 anos tem vínculo com o clube argentino até o final de 2021, o que significa que o Inter terá que investir se quiser contar com o meia. Domínguez atuou pelo Querétaro, do México, e também tem passagens pelo Rosario e Independiente.

Segundo o site O Gol, o jogador disputou todas as 12 partidas do Racing na temporada 2019/2020. Nery Domínguez tem atuado como zagueiro com Coudet.