Cuesta, Edenilson e Abel Braga são eleitos para seleção do Brasileirão 2020

O zagueiro Victor Cuesta, o volante Edenilson e o técnico Abel Braga são os representates do Inter na seleção do Brasileirão 2020. Vice-campeão da competição, o Colorado ficou somente um ponto atrás do campeão Flamengo, que conta com Gabriel e Gerson na lista dos melhores do torneio.

A escalação foi divulgada no Prêmio do Brasileirão, que ocorreu na noite desta sexta-feira. Mais cedo, o volante colorado também ganhou a Bola de Prata, da ESPN, outra premiação para os melhores do campeonato.

Nesta edição, o Inter, comandado por Abel Braga, estabeleceu um novo recorde com nove vitórias consecutivas no Brasileirão de pontos corridos e garantiu classificação para Libertadores 2021.

