Cuesta prevê jogo aberto entre Inter e São Paulo na “decisão” do Morumbi

Inter, que tem 54 pontos, e São Paulo, 57, farão na próxima quarta-feira uma partida decisiva para os dois clubes seguirem sonhando com uma vaga direta para a Libertadores 2020. Por isso, o zagueiro Victor Cuesta espera um jogo aberto na quarta-feira, às 21h30min, no Morumbi. O defensor prega repetir a atuação contra o Botafogo, no último sábado, para tentar superar o adversário paulista e chegar ao domingo com possibilidades de garantir a vaga em casa.

“Nossa ideia é propor o jogo. Tomamos muitos contra-ataques, mesmo fora de casa, mas conseguimos o resultado contra o Botafogo. Será uma partida de dois times grandes que propõem o jogo. A equipe deles gosta de ficar com a bola e a nossa também. Vai ser uma grande partida”, declarou.

Cuesta destacou que a equipe ganhou confiança com o jogo de sábado, em especial, depois de “corrigir algumas coisas que vinha errando”. O argentino revelou ainda que Zé Ricardo propôs, desde o primeiro treinamento, uma nova forma de atuação para os defensores.

“Ele quer que a gente seja o primeiro passe para criar na parte ofensiva. Gostamos disso, mas, obviamente, precisamos de um trabalho. Tivemos pouco tempo para trabalhar e armar a ideia, mas conseguimos nos adaptar bastante rápido e estamos indo no caminho certo”, afirmou.

Pela manhã, o técnico Zé Ricardo comandou a última atividade antes do jogo contra o Tricolor paulista. Para ter maior privacidade e não dar pistas para o adversário direto, o trabalho foi com portões fechados.

No período da tarde, o Inter viaja para São Paulo. Além da partida de quarta-feira, o Colorado ainda terá mais um compromisso antes do término da temporada, contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio.