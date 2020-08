D'Alessandro é liberado para disputar o Gre-Nal

publicidade

O meia D'Alessandro foi liberado para atuar no Gre-Nal desta quarta-feira, que decide o segundo turno do Gauchão. O jogador tinha sido suspenso por duas partidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva, da Federação Gaúcha de Futebol.

Nesta quarta, horas antes do jogo, o departamento jurídico colorado conseguiu um efeito suspensivo da punição, liberando o camisa 10. D'Ale, que já estava na concentração com o restante do grupo, deve iniciar a partida no banco de reservas. A bola rola às 21h30min na Arena.

No momento da divulgação da informação na Rádio Guaíba, estava no ar o técnico Abel Braga, que destacaou a importância do argentino: “A presença dele é muito importante. Não importa se jogando ou no banco”, afirmou. “E em Gre-Nal ele põe fogo. Sendo usado ou não.”

Campeão do mundo com o Inter em 2006, Abel Braga revelou que irá assistir a partida hoje à noite.