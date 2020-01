D’Alessandro aprova nova função no Inter: “Faz eu crescer e aprender”

publicidade

Contra o Pelotas, na vitória por 3 a 1, D’Alessandro atuou com liberdade de movimentação, mas também com a necessidade de se aproximar de Paolo Guerrero e ajudar no ataque. O meia gostou da função determinada por Eduardo Coudet. Em campo, ele marcou um gol e deu duas assistências para os outros dois.

“Não sei se vai dar sempre certo e se vou fazer sempre essa função. Não sei se vou fazer parte do time sempre, mas, por óbvio, ficarei no banco em alguns jogos pela sequência, mas estou feliz. É uma função nova e faz eu crescer. Aprender outra coisa. Sinto que estou mais perto do gol. E atuando de uma maneira diferente. Desde a saída até a posse de bola. Em um time compacto. Tendo que pressionar e com intensidade. Aos 38 anos, vem um cara que não deixa ninguém relaxar e, para mim, faz muito bem”, declarou o argentino.

Durante a coletiva, D’Ale se mostrou incomodado com as constantes perguntas em relação a amizade dele com Chacho Coudet. “Venho treinando nesta função. Não tive uma conversa individual com ele. Sou mais um do grupo. Posso até brincar um pouco mais, pois conheço ele, mas é uma relação de atleta e treinador. Respeito ele como treinador”, afirmou.

O meia também respondeu as críticas de que ele não tem mais condições físicas de atuar no Inter. O incômodo com a avaliação ficou clara após o gol que marcou. Durante a comemoração, D’Alessandro imitou um idoso com uma bengala. “A bengala não é nova. Segundo eles (os críticos), eu tenho a bengala há quatro ou cinco anos. Ando me arrastando neste tempo. Em 2019, joguei 46 partidas (das 73 do clube na temporada) e acho que para um atleta de 38 anos que se cuida, fui bem”, ressaltou.

Apesar de comemorar o desempenho do time nas duas primeiras rodadas do Gauchão, assim como Coudet, o capitão colorado pediu tempo para os jogadores assimilarem as ideias do treinador argentino. “Estamos no caminho certo, mas nada está resolvido. Não será fácil. Na próxima semana iniciamos a disputa da Libertadores, que não queríamos jogar, pois vai aumentar a responsabilidade e pressão. Podemos começar o ano muito mal, mas o nosso trabalho e foco será pela classificação. Vamos seguir fazendo bons jogos no Gauchão, mas nosso foco é esses jogos”, concluiu.

O Inter volta aos treinamentos nesta segunda-feira, às 17h, no CT do Parque Gigante. O próximo compromisso é contra o São Luiz, na quarta-feira, às 21h30min, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.