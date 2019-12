D'Alessandro indica permanência no Inter: "Só falta assinar"

publicidade

Em uma entrevista coletiva do Lance de Craque, D’Alessandro indicou que deve renovar o contrato com o Inter. O meia disse que a assinatura “é questão de tempo”, em depoimento na noite desta sexta-feira.

Às vésperas do jogo beneficente, foram apresentados os uniformes com que as equipes disputarão a partida. Na coletiva, falou sobre o desejo de permanecer no clube. "Tenho uma relação com o clube. Estou muito perto de terminar a minha carreira aqui. Não me vejo em outro lugar", destacou.

Neste sábado, o evento organizado pelo jogador será realizado a partir das 18h, no Beira-Rio. O jogo festivo terá o duelo entre os times dos Amigos de D’Alessandro e os Amigos de Guerrero, contando com astros do futebol sul-americano, como Taison, Rúben Paz, Forlán e Recoba.