D'Alessandro poderá ser surpresa do Inter no clássico Gre-Nal

publicidade

*Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

Apesar da base do time do técnico Alexander Medina já estar definida, o uruguaio trabalha alternativas para o clássico Gre-Nal desta quarta-feira, às 21h, no estádio Beira-Rio. O meia argentino D'Alessandro está entre as opções para começar a partida. Experiente e de bom retrospecto nos duelos com o maior rival, o camisa 10 serviria para incendiar o jogo e trazer o torcedor para dentro do campo.

Na partida contra o Aimoré, apesar da vitória, a equipe colorada ouviu vaias e protestos na maior parte do duelo. Decepcionados com a eliminação na Copa do Brasil e o baixo rendimento do time, os torcedores não pouparam as vaias aos atletas dentro do campo. O zagueiro Cuesta, o lateral Moisés e o volante Edenilson estiveram entre os alvos mais destacados.

De portões fechados na tarde desta terça-feira no CT Parque Gigante, o treinador começou a definir o time e a preencher as lacunas. As dúvidas estão presentes em todos os setores. Kaique Rocha e Bruno Méndez duelam por uma vaga ao lado de Victor Cuesta. Moisés e Paulo Victor disputam a lateral-esquerda.

No meio de campo, Gabriel, Liziero, Johnny e Rodrigo Dourado são as opções. Caso mantenha a base considerada titular, Medina colocaria Edenilson, David, Taison, com Wesley Moraes de pivô. Nos treinamentos, os testes também colocaram David centralizado, com D'Alessandro no meio de campo. O jovem Mauricio, de boa atuação no domingo, é outro que pode ser utilizado.

Veja Também