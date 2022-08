Daniel destaca trabalho em conjunto com defesa do Inter: "Goleiro está ali para isso"

publicidade

O goleiro do Inter, Daniel, destacou que o trabalho defensivo é conjunto, ao ser eleito o melhor da partida contra o Melgar, nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Apesar de a zaga não ter conseguido afastar diversas oportunidades de bola aérea, ele salientou a contribuição dos companheiros e sua função: "O goleiro está ali para isso", definiu.

Daniel salientou a igualdade em 0 a 0, que permitirá ao Colorado decidir tudo no Beira-Rio. "A equipe jogou bem e foi importante não levar gols", avaliou.

Sobre a sua atuação, ele voltou a minimizar as várias grandes defesas. "Fiz uma boa partida, mas a melhor sempre é a próxima. Domingo tem jogo importante e eu já estou pronto", projetou.

Ele também comentou as características do ataque da equipe peruana, principalmente de Bernardo Cuesta. "A gente estuda todos os atacantes, recebe um vídeo antes e percebe se chuta com as duas pernas, se chuta forte, ou dá um tapa", relatou.

O Inter volta a campo no domingo, quando enfrenta o Fortaleza, às 18h, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Já a partida de volta diante do Melgar acontece na próxima quinta-feira, também às 19h15min, no Beira-Rio. Quem vencer avança às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Veja Também