Daniel reconhece atuação ruim do Inter: "Deixamos a desejar"

O goleiro Daniel reconheceu a atuação abaixo da média do Inter, mais uma vez, na tarde deste domingo. O jogador, que salvou a equipe no fim, foi personagem para o empate em 1 a 1 diante do Ceará, na tarde deste domingo, no Beira-Rio.

De acordo com ele, a equipe "deixou a desejar", especialmente no primeiro tempo. "Fizemos faltas bobas perto da área. Mas agora não adianta, temos que focar no próximo jogo", projetou.

O Inter jogou sob os olhares do novo treinador, Diego Aguirre. Anunciado neste sábado, ele esteve no Beira-Rio e acompanhou a partida. O goleiro comentou a presença do comandante. "Agora vamos ver o que o professor Aguirre vai fazer para nos ajudar a sair dessa situação. A gente se empenha nos jogos, mas falta fazer o gol", desabafou.

O Inter volta a campo na quinta-feira, para enfrentar a Chapecoense, às 19h. O confronto, válido pela 6ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena Condá.