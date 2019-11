"Decepcionado", Zé Ricardo admite que vaga direta à Libertadores ficou difícil para o Inter

publicidade

Abatido, o técnico Zé Ricardo demorou mais do que o normal para aparecer na sala de imprensa do Beira-Rio e conceder entrevista coletiva após nova derrota do Inter em casa. Na noite desta quarta-feira, o Colorado jogou mal, teve falha de Marcelo Lomba e acabou derrotado pelo placar de 2 a 1, o que complica as pretensões da equipe na briga pela vaga direta à Libertadores do ano que vem.

O treinador reconheceu que, após mais um resultado negativo em casa, a missão de ir à Libertadores de maneira direta ficou mais difícil. No entanto, citou a necessidade de recuperar o astral do elenco. "São poucos jogos que faltam. Temos condições de buscar o objetivo. Ficou mais difícil, a gente entende isso, mas vamos tentar recuperar o grupo", admitiu.

O treinador disse que o grupo todo está muito "decepcionado" com mais um resultado negativo em casa, mas garantiu que a equipe tem condições de sair dessa situação de dificuldade. "É um resultado que certamente nos abala. Mas amanhã tem que estar pronto para buscar um resultado positivo no Rio de Janeiro [contra o Botafogo]", declarou.

Na avaliação de Zé Ricardo, a equipe fazia bom primeiro tempo até sofrer o gol, criando chances e deixando de abrir o placar diante do Goiás. "Estávamos fazendo um belíssimo primeiro tempo. Se mantivéssemos, teríamos conseguido a vitória. Mas, no segundo tempo, alguns fantasmas voltaram a rondar nossas cabeças, e o segundo gol decretou a derrota", avaliou.

O comandante isentou, ainda, Marcelo Lomba de responsabilidade na derrota para o Goiás. No lance do primeiro gol, o goleiro colorado falhou gravemente e teve contribuição decisiva para que Rafael Moura abrisse o placar. "É um jogador experiente, tem a nossa confiança. Foi importantíssimo em outras partidas", resumiu.

Com o resultado, o Inter estacionou nos 51 pontos e viu o Goiás encostar, chegando aos 49 e se candidatando à briga pela vaga na Libertadores. E ainda pode ver a diferença para o São Paulo, primeira equipe com vaga direta, aumentar para seis pontos, em caso de vitória sobre o Vasco nesta quinta-feira. No próximo jogo, o Inter enfrenta o Botafogo, no sábado, às 19h, no Engenhão.